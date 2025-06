CEO na enkele maanden weer weg bij overhemdenspecialist Eterna

De wegen van CEO Christian Bregovac en Eterna lijken zich alweer te scheiden. Bregovac, die de leiding van de Duitse overhemdenspecialist pas in februari overnam, zou Eterna Mode GmbH alweer verlaten hebben. Op het zakelijke netwerk LinkedIn geeft hij aan dat hij in mei zijn functie heeft neergelegd. Eerder berichtte het vakblad Textilwirtschaft hier al over.

Eterna heeft tot dusver niet gereageerd op een verzoek van FashionUnited.

Begin dit jaar kondigde Eterna de benoeming aan van Bregovac, die daarvoor bij de Duitse levensmiddelendiscounter als lid van de directie verantwoordelijk was voor de textielafdeling. Daarvoor was hij onder andere actief voor kledingaanbieders zoals Triumph en Seidensticker.

Bij Eterna nam hij de leiding over van Fritz Terbuyken, die zelf ook slechts een jaar de leiding had. Ook financieel directeur Helmut Kohlmeier, die medio vorig jaar bij Eterna kwam, is niet meer actief voor het bedrijf. Volgens zijn eigen LinkedIn-profiel is hij sinds de jaarwisseling niet meer werkzaam voor de kledingaanbieder. Verkoopdirecteur Dirk Heper, die gelijktijdig met Terbuyken startte, is nog wel actief.