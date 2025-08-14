‘CEO Valentino stapt op’

Jacopo Venturini is naar verluidt per direct opgestapt als CEO van modehuis Valentino. De topman heeft een pauze ingelast ‘vanwege persoonlijke redenen’, zo meldt WWD exclusief. Het Italiaanse modehuis heeft op het moment van schrijven nog geen eigen statement uitgebracht.

Een opvolger van Venturini is nog niet genoemd, maar kan snel aangekondigd worden, aldus het modehuis tegen WWD.

Venturini werd in 2020 CEO van Valentino. Voor hem betekende het een terugkeer bij het modehuis, want hij was tussen 2000 en 2004 al brandmanager voor dames- en mannenmode bij het merk. Hij vertrok kort naar Prada, maar kwam in 2008 alweer terug als collectiedirecteur. In deze functie bleef hij tot 2015 waarna hij zich aansloot bij Gucci.