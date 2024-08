CEO van Estée Lauder Companies gaat met pensioen

Fabrizio Freda, voorzitter en CEO van The Estée Lauder Companies Inc., kondigt aan dat hij eind boekjaar 2025 met pensioen wil gaan. "Het is en blijft een eer en een voorrecht om zestien jaar lang leiding te geven,” aldus Freda.

Wie Freda opvolgt als CEO van The Estée Lauder Companies Inc. is nog niet duidelijk. De raad van bestuur heeft “veel hooggekwalificeerde interne en externe kandidaten" overwogen. Freda zal beschikbaar blijven als adviseur tot er een opvolger wordt benoemd. Als het moet ook in boekjaar 2026, aldus het persbericht.

Freda vult aan: “Ik zal me volledig blijven richten op de uitvoering van onze strategische reset en het Profit Recovery and Growth Plan, terwijl we de huidige uitdagingen blijven aanpakken. Nu we voor de lange termijn werken, is dit het juiste moment om vooruit te kijken naar de volgende generatie leiders voor dit geweldige bedrijf. Ik kijk ernaar uit om nauw te blijven samenwerken met onze raad van bestuur bij de selectie van mijn opvolger en om een ​​naadloze overgang te garanderen."