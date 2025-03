CEO van Primark vertrekt na ‘inschattingsfout’ gedrag in sociale omgeving

De Chief Executive Officer van Primark, Paul Marchant, verlaat het bedrijf nadat gedrag vertoonde dat niet voldeed aan de normen van het bedrijf, zo meldt Primark in een statement. Om wat voor incident het gaat, wordt niet bekendgemaakt.

“Het vertrek van Paul Marchant volgt op een onafhankelijk onderzoek naar een beschuldiging van een persoon over zijn gedrag jegens haar in een sociale omgeving”, luidt het statement. De CEO heeft zijn ‘inschattingsfout’ erkend en is het ermee eens dat zijn daden niet passen bij de normen van het bedrijf. Marchant heeft zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer en collega’s. Hij was de tweede CEO van Primark, die oprichter Arthur Ryan opvolgde in 2009.

Primark meldt in contact te blijven met de persoon die terecht haar zorgen uitte. Het bedrijf zegt steun aan haar te hebben aangeboden. De modeketen juigt bovendien het melden van ongepast gedrag toe: “We blijven iedereen met zorgen over personen aanmoedigen om deze met ons te delen.”