CEO van Takko Fashion vertrekt

Alexander Mattschull verlaat Takko Fashion. Het vertrek van de CEO wordt aangekondigd in een persbericht van het bedrijf. Mattschull vertrekt op eigen verzoek en ‘onder goede omstandigheden’, aldus het bedrijf.

Het duurt echter nog even voordat de CEO vertrekt, namelijk pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2021. Na meer dan 15 jaar bij het bedrijf verlaat hij het bedrijf vanwege persoonlijke redenen. Een zoektocht naar een nieuwe CEO wordt in gang gezet, aldus het persbericht.

“Ik ben trots en dankbaar dat ik als lid van de Takko familie de kans heb gehad het succesvolle pad van het bedrijf vorm te geven de afgelopen jaren,” aldus Mattschull in het persbericht. “Als een sterk team hebben we Takko weten neer te zetten als een smart fashion discounter met een omzet van meer dan een miljard euro en samen hebben we ook het bedrijf door moeilijke tijden heen geloodst. Ons bedrijf is goed operationeel gepositioneerd, waardoor het nu de tijd is voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan.” Wat Mattschull precies gaat doen na zijn vertrek is op dit moment nog onduidelijk.