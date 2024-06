CEO van Tommy Hilfiger en PVH Europe verlaat bedrijf

Martijn Hagman, CEO van Tommy Hilfiger en PVH Europe stapt op. Dit laat PVH Corp., het moederbedrijf van onder meer Tommy Hilfiger en Calvin Klein, weten in een persbericht. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven. Hagman blijft nog bij het concern om ‘een adviserende rol’ te spelen om ‘een soepele overgang’ mogelijk te maken.

Volgens de website van PVH heeft Hagman "de basis gelegd voor de organisatiestructuur van PVH Europe.” In 2008 begon Hageman als Group Controller bij Tommy Hilfiger. Hij is 16 jaar actief geweest in de bedrijfsstructuur van zowel PVH Europe als haar dochtermerken Calvin Klein Europe en Tommy Hilfiger. In november 2017 werd hij CEO van PVH Europe. In juni 2021 voegde hij daar CEO van Tommy Hilfiger aan toe.

PVH Europe is op zoek naar een nieuwe Europese leider, aldus het persbericht. Op dit moment rapporteert Lea Rytz Goldman, Tommy Hilfiger Global President, rechtstreeks aan PVH CEO Stefan Larsson. David Savman, Chief Supply Chain Officer van PVH, is nu Interim CEO van PVH Europe.