CEO Wam Denim over nieuwe winkelconcepten, expansie naar Duitsland en wereldwijde naamsbekendheid

Als we het over een retailer hebben die binnen no-time heel Nederland veroverde, dan hebben we het over Wam Denim. Het mannenmodemerk staat sterk gepositioneerd op de Nederlandse markt en opende zelfs tijdens de coronacrisis een tiental nieuwe winkels. Met veertig verkooppunten, is het tijd voor de volgende stap: Duitsland veroveren en Wam Denim wereldwijd bekend maken. De eerste plannen om dit doel te verwezenlijken liggen op tafel. FashionUnited bezoekt CEO Samim Nasrollah tijdens de opening van de eerste Wam Denim-kostuumwinkel en vraagt naar de ontwikkelingen.

Passanten van de veelzijdige winkelstraat Nieuwendijk in Amsterdam kunnen niet om de opening van de kostuumwinkel heen. Hoewel het druilerige weer op een vrijdagmiddag het humeur van menig mens weet te verpesten, haalt Wam Denim alles uit de kast om een glimlach op het gezicht te toveren. Een oer-Hollandse volkszanger trekt publiek door de longen uit zijn lijf te zingen, er is een rode loper aanwezig en bij binnenkomst krijgen de eerste klanten een hapje en een drankje. Nadat een Britse bachelor in stewardessen pak wordt binnengetrokken, volgt de nieuwsgierigheid van Italiaanse, Duitse en Nederlandse mensen.

Gefeliciteerd met de opening van de kostuumwinkel. Hoe gaat het met Wam Denim?

“Heel goed! Wam Denim begon als een familiebedrijf in een kleine winkel en een minimale collectie. Ik had nooit verwacht dat we nu ruim veertig winkels op onze naam hebben staan. We groeien hard, hebben zelfs in een periode - de coronacrisis - winkels geopend toen dat niet vanzelfsprekend was en ons klantenbestand blijft groeien. Het is geweldig.”

“De kostuumwinkel is een concept dat past bij de Amsterdamse shopper en is een aanvulling op ons bekende concept. We merken dat de vraag naar zakelijke kleding in bepaalde steden toeneemt, waardoor we dit concept willen lanceren. Zo gezegd, zo gedaan, opent nu onze eerste kostuumwinkel. Het winkelconcept is samengesteld voor de zakelijke man. Men vindt hier colberts, pakken, overhemden, trenchcoats, maar ook stropdassen en riemen. Deze winkel is puur voor het zakelijk segment, terwijl de winkel aan de overkant van de straat alle mannen dient.”

Beeld: Wam Denim

Wat maakt Wam Denim uniek?

“De belangrijkste unique selling points: onze supply chain hebben we compleet in eigen beheer en geen andere retailer heeft zo’n uitgebreid mannenassortiment.”

“Door de supply chain in eigen beheer te hebben, kunnen we binnen vier weken een product of collectie lanceren. Hierdoor kunnen we inspelen op de laatste modetrends. Dat is iets wat binnen de mannenmode niet vaak voorkomt.”

“Bij geen andere retailer kan een man zo slagen als bij ons. De stijl van Wam Denim is casual en netjes met een speciale pasvorm waar we jaren in hebben geïnvesteerd. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in overhemden en colberts, het zakelijk segment. De overhemden die wij verkopen, biedt bijna niemand aan. De overhemden zijn strijkvrij, honderd procent katoen, hebben een motief en zijn voorzien van details. Bovendien zijn we de enige retailer binnen mannenmode die met kleuren speelt. De kleuren van de overhemden komen vervolgens terug in de jeans, trenchcoats en colberts. We zijn heel goed in het detailwerk. Als laatste dienen we het middensegment, wat ons betaalbaar maakt. Dat onderscheidt ons van de rest."

En nu is het tijd voor de volgende stap: Duitsland veroveren. Wat zijn uw plannen?

“In steden [de Wam Denim-winkels, red.] die langs de grens van Duitsland lopen, is negentig procent van de consumenten afkomstig uit Duitsland. Zij zijn ontzettend tevreden en vragen ons steeds wanneer we een winkel in Duitsland openen. Dat maakt dat we weten dat er kansen liggen in Duitsland, maar het is best moeilijk. Het is een heel ander land, er komt andere wetgeving bij kijken en het biedt andere mogelijkheden. Daarom gaan we niet te snel en doen we alles stap voor stap, net zoals in Nederland.”

“In Duitsland beginnen we met een winkel in een grote stad. Denk aan Keulen en Hamburg, of Münster. We willen Wam Denim goed op de kaart zetten en daarna uitbreiden naar kleinere steden. Uiteindelijk willen we tegen 2025 vijftien winkels geopend hebben in Duitsland.”

“We beginnen met het reguliere winkelconcept. Daar zien we op dit moment een enorme vraag naar. Of er ook een kostuumwinkel in Duitsland opent? Wie weet. Duitsers zijn vaak wel zakelijk ingesteld.”

Beeld: Wam Denim

Heeft u naast Duitsland nog meer plannen op de agenda?

“Ja, zeker! We willen Wam Denim wereldwijd bekend maken. Daarom zijn we nu ook bezig met projecten in Dubai. Daar hebben we het winkelcentrum, Dubai Mall, op het oog waar we ons willen vestigen. Wij vinden dat Wam Denim in bepaalde steden, zoals New York en Dubai, hoort. Dit zijn steden die iedereen kent. Door Wam Denim daar te vestigen, laten we zien dat we (in de toekomst) een grote, internationale speler zijn. Uiteindelijk willen we geen duizenden winkels in Amerika, maar een aantal winkels waarvan wij weten dat we deze goed kunnen positioneren en die ons helpen om groter en beter te worden.”