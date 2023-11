CEO-wissel bij modehuis Berluti

Modehuis Berluti heeft een nieuwe CEO. Vertrekkend chief executive officer Antoine Arnault overhandigt de positie aan Jean-Marc Mansvelt. Het nieuws wordt gemeld door Berluti moederbedrijf LVMH.

Het betekent niet dat Arnault op zijn lauweren kan rusten. Hij is nog steeds voorzitter bij Berluti én Loro Piana, maar ook hoofd image and environment bij LVMH.

De wissel bij Berluti heeft ook gevolgen bij een ander LVMH-merk. Mansvelt was namelijk hiervoor CEO van Chaumet, dat eveneens in het portfolio van de luxegroep valt. Hij vulde deze positie sinds 2014. Nu de functie is vrijgekomen, zal Charles Leung de rol van CEO bij Chaumet op zich nemen. Leung werkt al sinds 2006 bij het merk en vervulde daar diverse posities.