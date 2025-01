CEO-wisseling bij 10Days: Hoofd marketing wordt nieuwe topvrouw

Monique Wijnands neemt het stokje over van Marie-José Vermin bij modemerk 10Days. Het betekent dat Vermin na vijf jaar aan het hoofd van het damesmodemerk plaats maakt voor hoofd marketing Wijnands die nu doorschuift. Het nieuws wordt door het merk aangekondigd in een persbericht.

“Na vijf bevredigende jaren bij 10DAYS is het voor mij tijd om ruimte te maken en een nieuwe uitdaging aan te gaan”, aldus Vermin in het bericht. “Samen met het ongelooflijk getalenteerde team zijn we erin geslaagd een uitzonderlijk merk, bedrijf en cultuur op te bouwen. Daar ben ik erg trots op. Het voelt als het juiste moment om de functie over te dragen aan Monique en ik heb er meer dan vertrouwen in dat het nieuwe leiderschapsteam goed zal passen.”

Kersverse CEO Wijnands geeft aan dat ze 10Days verder internationaal wil uitbouwen. Dit zal ze niet alleen doen, want de CEO-wissel is niet de enige verandering bij het damesmodemerk. Hoofd financieren Gert Westerbroek maakt eveneens promotie en is benoemd tot CFO (chief financial officer).

10Days-oprichters Myon Veenendaal en Barbara Hilbrink danken vertrekkend CEO Vermin voor haar inzet en de behaalde resultaten. “Onder haar leiding hebben we een indrukwekkende groei gerealiseerd en nieuwe markten aangeboord. En dit alles in een zeer uitdagende markt.”