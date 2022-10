CEO Yoox Net-a-Porter stapt op, Alison Loehnis volgt op

Geoffrey Lefebvre, CEO van luxe groep Yoox Net-a-Porter, stapt op bij het bedrijf. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Alison Loehnis die de taak van interim CEO op haar neemt per 31 oktober, zo blijkt uit een persbericht.

Lefebvre stapt op omdat hij een andere carrière wil najagen buiten Richemont. Richemont is het moederbedrijf van Yoox Net-a-Porter. Lefebvre werkte in totaal 11 jaar bij de luxegroep.

Loehnis is geen vreemde van het bedrijf. Ze is op dit moment president van Net-a-Porter, Mr Porter en The Outnet, bedrijven die onder Yoox Net-a-Porter vallen. Ze kwam in 2007 bij het bedrijf als vice president sales en marketing bij Net-a-Porter. Loehnis zal de interim-functie van CEO bekleden tot maximaal het einde van 2023, zo is te lezen in het persbericht. Daarna wordt er een externe CEO benoemd.