CFO Farfetch verlaat bedrijf

Elliot Jordan, chief financial officer bij Farfetch, gaat het luxe platform verlaten. Jordan legt zijn taken aan het einde van 2023 neer, zo blijkt uit een persbericht van Farfetch Limited.

Jordan begon in 2015 bij Farfetch Limited. In totaal heeft hij ruim acht jaar de taak van CFO vervuld. In zijn periode bij het luxe platform heeft hij het bedrijf geholpen van een privaat bedrijf naar een beursgenoteerd bedrijf te gaan, aldus het persbericht.

Een opvolger is nog niet gevonden, maar de zoektocht is al wel gestart, aldus het persbericht. Het is niet bekend wat Jordan gaat doen na zijn terugtreden.