CFO Foot Locker, Inc. stapt op

Andrew Page, de chief financial officer (CFO) van Foot Locker, Inc., legt zijn functie neer. Hij doet dit nadat de resultaten van het vierde kwartaal van het huidige boekjaar bekend zijn geworden, zo blijkt uit een persbericht. Foot Locker, Inc. is de zoektocht naar een opvolger voor Page begonnen.

Het is een van de recente veranderingen bij het Amerikaanse bedrijf. Eerder dit najaar bleek namelijk al dat de CEO met pensioen ging. Hij werd opgevolgd door Mary N. Dillon.

Naast het vertrek van CFO Page maakt Foot Locker diverse andere veranderingen bekend. Zo is Frank Bracken aangesteld als chief commercial officer (CCO) per 1 december. Daarbij is Elliot Rodgers aangesteld als chief operations officer (COO). Rosalind Reeves heeft een promotie gekregen en wordt per 1 december onder andere chief human resources officer.