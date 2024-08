CFO Guess vertrekt, oudgediende komt tijdelijk terug

Een wisseling bij Guess, Inc. Het bedrijf ziet chief financial officer Markus Neubrand gaan, maar verwelkomt een oudgediende terug bij het bedrijf.

Neubrand wordt namelijk tijdelijk opgevolgd door Dennis Seccor. Secor vervulde tussen 2006 en 2012 al de functie van chief financial officer bij Guess. De zoektocht naar een permanente invulling voor de functie is al begonnen. Echter is het niet ongewoon dat interim medewerkers uiteindelijk permanent de functie aannemen.

Neubrand heeft maar kort op de positie van CFO gezeten. Hij begon op 1 augustus 2023 in de functie. Opvallend is dat voor Neubrand zich aansloot, Seccor ook al interim CFO was.