CFO Kontoor Brands, Inc. met pensioen, nieuwe CFO staat alweer paraat

Kontoor Brands, Inc., het moederbedrijf van onder meer Wrangler en Lee, kondigt vandaag aan dat Rustin Welton, uitvoerende vicevoorzitter en Chief Financial Officer, met pensioen gaat, aldus het persbericht.

Scott Baxter, voorzitter en Chief Executive Officer van Kontoor Brands en voorzitter van de Raad van Bestuur, feliciteert Welton met zijn pensionering. “Ik wil mijn dank uitspreken voor onze samenwerking en de deskundige raad die van onschatbare waarde zijn geweest sinds de oprichting van Kontoor een integraal deel hebben uitgemaakt van ons succes. (...) Zijn bijdragen aan ons bedrijf en succes kunnen niet genoeg worden benadrukt en zijn essentieel geweest om ons in een sterke positie te brengen. We wensen hem het allerbeste in zijn volgende levenshoofdstuk.”

Welton zat vier jaar op de stoel als uitvoerende vicevoorzitter en Chief Financial Officer bij Kontoor Brands. Hij wordt per 31 augustus 2023 opgevolgd door Alkire Welton die beide rollen (uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer) op zich zal nemen. Welton wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie, bedrijfsontwikkeling, financiële planning en analyse, boekhouding, relaties met investeerders, belastingen, interne audit en informatietechnologie. In zijn functie rapporteert hij rechtstreeks aan Baxter. Welter blijft tot het einde van het jaar actief binnen het bedrijf in een adviserende functie om een soepele en effectieve overgang te garanderen, zo staat in het persbericht.

Welton waait over van BrüMate, Inc., een snelgroeiend, door private equity gesteund bedrijf in consumentenproducten. Welton zat daar op de stoel als Chief Operating Officer en als Chief Financial Officer. Verder staan er functies op zijn cv als Vice President Corporate Development, Treasury and Investor Relations bij VF Corporation en investment banking- en aandelenonderzoeksanalist bij William Blair & Company.