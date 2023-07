CFO Salvatore Ferragamo S.p.A. stapt op

Alessandro Corsi, chief financial officer bij Salvatore Ferragamo S.p.A., gaat het Italiaanse luxebedrijf verlaten, zo blijkt uit een statement. Hij zal op 30 september dit jaar zijn laatste dag hebben en een ‘nieuwe professionele uitdaging aangaan’.

Een vervanger voor Corsi wordt nog niet genoemd in het persbericht. Deze aankondiging zal Salvatore Ferragamo S.p.A. op een later moment doen.

Corsi werd in december 2018 aangekondigd als de nieuwe CFO van het luxe bedrijf. Hij verving daarmee Ugo Giorcelli. Corsi was echter al een bekende van Ferragamo. Hij was al sinds 2003 werkzaam bij het modehuis. Hij kwam binnen bij de afdeling planning en controle, waarna hij diverse hogere functies bekleedde.