CFO Takko Fashion vertrekt na drie maanden

De nieuwe CFO van Takko Fashion stapt na drie maanden alweer op. Stephan Hungeling werd in augustus benoemd tot Chief Financial Officer en trad op 1 september in dienst bij het bedrijf. Het vertrek van Hungeling komt dan ook als een verrassing.

De textieldiscounter en de financieel directeur zouden ‘in onderling overleg’ en ‘met onmiddelijke ingang’ uit elkaar zijn gegaan. Dat melden diverse Duitse media, waaronder Fashion Network. Over de aanleiding van de onverwachtse breuk is nog weinig bekend. Ook is nog niet duidelijk wie de nieuwe CFO zal worden.

Er vonden in korte tijd meerdere verandering plaats in de top van Takko Fashion. Zo verliet CEO Tjeerd Tegen het bedrijf begin oktober voor de Nederlandse fietsenfabrikant Accell Group. Sindsdien nam Hungeling samen met Chief Operations Officer Thomas Füllhaas en Chief Product Officer Sebastian Weber tijdelijk ook de taken van CEO over. Met het vertrek van Hungeling is de leiderschapscrisis bij Takko verergert. “Totdat er een opvolger is gevonden zal Christian Gisy, lid van de Takko Fashion adviesraad, op interim-basis ondersteunen bij alle strategische beslissingen van afdelingen finance en controlling, legal en compliance en IT”, laat Takko Fashion weten aan Manager Magazin.