CFO Vince vertrekt al na zes maanden

Chief financial officer Amy Levy van Vince Holding Corp. vertrekt al na zes maanden bij het bedrijf, zo blijkt uit een statement. Levy gaat ‘een andere kans najagen’ en vertrekt per 30 juni dit jaar.

Michael Hand is op interim-basis aangesteld als chief financial officer. Hand start per direct bij Vince Holding Corp. zodat er een ‘soepele transitie’ tot stand gebracht kan worden. De zoektocht naar een permanente CFO is al van start gegaan, zo is te lezen in het persbericht.

Om de transitie nog soepeler te verlopen, is oud CFO David Stefko aangesteld als directielid en adviseur van het bedrijf.