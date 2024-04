Chasin’ benoemt Manu Wymeersch als sales manager België en Luxemburg

Het Nederlandse jeansmerk Chasin’ benoemt een nieuwe sales manager voor België en Luxemburg. Manu Wymeersch vervult deze functie sinds 1 april 2024, zo maakt Chasin’ bekend in een persbericht.

Wymeersch zal verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van de groep van het merk in België en Luxemburg. Hij opereert vanuit de nieuwe showroom in het Belgische Antwerpen, dat aan ‘Het Eilandje’ ligt. De showroom is overigens vanaf juli 2024 open voor klanten.

De nieuwe sales manager heeft ervaring binnen de Belgische moderetail. Zo werkte hij als accountmanager bij G-Star en vervulde hij dezelfde functie bij Group Alain Broekaert, zo is af te leiden van zijn LinkedIn. Wymeersch werkte bovendien als District Manager voor de Belgische winkels bij Scotch & Soda. “Met zijn uitgebreide ervaring in de Belgische modewereld is Wymeersch de ideale kandidaat om Chasin’ te helpen uitbreiden”, aldus Chasin’.