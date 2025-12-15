Chief Brand Officer verlaat Salomon

Scott Mellin verlaat het merk Salomon, onderdeel van het Finse sportartikelenconcern Amer Sports, per 1 april 2026. Dat maakte hij maandag bekend op het carrièrenetwerk Linkedin. Ongeveer drie jaar geleden nam hij deze positie aan, inclusief de leiding over de merkvisie.

In die periode ontwikkelde hij samen met zijn team een nieuwe visie, missie, purpose en gezamenlijke focus, aldus Mellin in zijn bericht. Dit resulteerde in een heldere strategie die Salomon verenigt als 'Modern Mountain Sports Lifestyle'-merk.

Diverse acties vonden eveneens plaats in deze periode. Denk aan productlanceringen tijdens de Ultra-Trailrun-serie UTMB World Series en de Parijse modeweek, evenals een nieuw retail-storytellingconcept. In totaal verdubbelde de naamsbekendheid in drie jaar en verdrievoudigde de innovatiewaarde van het merk.

Voordat Mellin eind 2022 bij Salomon begon, was hij acht jaar actief als algemeen directeur van zijn eigen adviesbureau Project Aspen. Daarvoor bekleedde hij de functie van algemeen directeur bij de Amerikaanse textieltechnologiespecialist Lifelabs. Daarnaast werkte hij ook voor outdoorspecialist The North Face, laatstelijk als Global Vice President Mountain Sports.

Wat Mellins volgende carrièrestap is, is momenteel nog niet bekend.