Chief Technology Officer verlaat Asos

Clifford Cohen, Chief Technology Officer bij Asos, vertrekt.

Cohen heeft maandag op LinkedIn zijn vertrek bij Asos aangekondigd. Begin augustus start hij in zijn nieuwe functie, waarmee hij zich begeeft in de wereld van duurzame energie. Cohen was ruim negen jaar werkzaam als technisch directeur bij de Britse online retailer.

Voordat hij in mei 2015 bij Asos aan de slag ging, werkte Cohen meer dan acht jaar bij de Britse retailer Marks and Spencer in verschillende functies, meest recent als Interim Chief Information Officer.