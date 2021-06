Christophe Cuvillier nieuwe onafhankelijk directeur van raad van bestuur textielgroep SMCP

Christophe Cuvillier, voormalig voorzitter van de raad van bestuur Unibail-Rodamco-Westfield, is benoemd als onafhankelijk directeur van de raad van bestuur van textielgroep SMCP (Sandro, Maje en Claudie Pierlot), dat maakt het bedrijf bekend volgens het Franse nieuwsbureau AFP.

Cuvillier leidde eerder Fnac en Conforama, nadat hij werkte voor L’Oréal en PPR. De 58-jarige leider was acht jaar voorzitter van de raad van bestuur Unibail-Rodamco, dat in 2019 Unibail-Rodamco-Westfield werd, zo is te lezen. Zijn laatste project, dat meer dan 20 miljard euro kostte en het vastgoedbedrijf in schulden bracht, bracht veel kritiek met zich mee van de aandeelhouders van de groep en Léon Bressler- voormalig CEO. Jean-Marie Tritant is er op 1 januari 2021 in geslaagd Cuvillier op te volgen als voorzitter van de raad van bestuur Unibail-Rodamco-Westfield.

SMCP had in 2020 een moeilijk jaar ten gevolge van de coronapandemie en zag de jaaromzet dalen met 22,9 procent tot 873 miljoen euro, zo staat in de berichtgeving. Glas, een obligatiehouder van TopSoho, vertelde aan de Autorité des marchés financiers (AMF) ‘geen aandelen meer aan te houden’ in SMCP. Dit lijkt op ‘een akkoord’ wat betreft het intrekken van een ingebrekestelling onder de obligatielening. Het AFP vroeg SMCP commentaar te geven, waarna de textielgroep weigerde.