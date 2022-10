‘CIO van Boohoo Group Plc stapt op’

Chief information officer (CIO) Jo Graham van Boohoo Group Plc stapt op bij het bedrijf. Ze maakt het zelf bekend in een bericht op Linkedin. Ze was in totaal 3,5 jaar werkzaam bij het bedrijf.

Graham sloot zich in mei 2019 aan bij Boohoo Group Plc. Over de volgende stappen in haar carrière doet ze in de post geen uitspraken. Ze meldt alleen dat ze wat tijd vrij neemt. Ook is niet bekend wie haar op zal volgen.

“Het is fantastisch geweest. Ik hield van elke minuut en kan niet de reis die we hebben gemaakt als bedrijf en technologie team niet verwoorden,” aldus Graham in de post.