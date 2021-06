Claes Iversen ontvanger van tiende Mode Stipendium: “Financieel levert dit vrijheid op”

Op dinsdagochtend verzamelde een selecte groep modeprofessionals zich in het Felix Meritis in Amsterdam om opnieuw een modevormgever te eren door middel van het Cultuurfonds Mode Stipendium. De ontvanger moest iets langer wachten dan normaal, aangezien de uitreiking vorig jaar uitgesteld werd. Na vele lovende worden van de jury ontving Claes Iversen het Mode Stipendium en werd hij de tiende ontvanger van de stimuleringsprijs.

Met het in ontvangst nemen van het Mode Stipendium sluit Iversen zich aan bij Ilja Visser, Francisco van Benthum, Truus en Riet Spijkers, Jan Taminiau, Youasme Measyou, Iris van Herpen, Ronald van der Kemp, Bas Kosters en Erik Frenken. “Het is een enorme eer dat ik in deze rij mag aansluiten,” aldus Iversen, tijdens een telefonisch interview nog voor de uitreiking. “Het is een hele mooie bevestiging van iets waarin ik jarenlang heb geloofd, waar ik van hou. Het motiveert om door te gaan.” De ontwerper geeft aan dat elke vorm van erkenning die hij krijgt voor zijn werk, of dit nu een prijs is of een leuke klant die bij hem binnenstapt, een hoogtepunt voor hem is.

Enkele stukken uit de 2020 couturecollectie van Claes Iversen. Credits: Jouke Bos

Claes Iversen ontvangt 2021 Mode Stipendium: “Het is een bevestiging van iets waarin ik jarenlang geloofd heb”

De jury prijst in het rapport, dat FashionUnited al voor de uitreiking kon inzien, de modevormgever voor zijn vastberadenheid, elegantie, vakmanschap, het dienen van de vrouw en zijn constante zelfvernieuwingsdrang. Iversens oeuvre is er dan ook een met vele facetten en stijlen. Hij is niet alleen mode-ontwerper, maar ook schilder en maker van wandtapijten, en tijdens zijn carrière heeft hij ook schoenen en bedrijfskleding gemaakt. De jury omschrijft het oeuvre van de ontwerper dan ook als een met ogenschijnlijke tegenstellingen. Ondanks de tegenstellingen die er op het eerste gezicht lijken te zijn, presenteert Iversen één helder, herkenbaar en authentiek handschrift aldus de jury: “Tijdloos en on the edge, maximaal en minimal, conceptueel en emotioneel, poëtisch en rauw, donker en licht, glamour en realisme, chique en dynamiek, fashion en couture, gebaar en crafstmanship, nowness en duurzame kwaliteit.”

Wie de couture- en oude ready-to-wear collecties van Iversen naast elkaar legt, of zelfs naast zijn schilderijen en wandtapijten, gaat overeenkomsten zien. Welke weg Iversen ook inslaat, het staat altijd bol van precisie, elegantie en verfijning. Zo doen de lijnen van diverse schilderijen en de gelaagdheid van de wandtapijten denken aan de 2020 couturecollectie van de ontwerper, maar ook die van 2017. De recent gelanceerde bruidslijn van Claes Iversen toont ook diverse elementen uit het archief, waardoor zijn werk meteen te herkennen is als een ‘echte Claes’.

Claes Iversen Bridal/ Peter Stigter

Tiende Cultuurfonds Mode Stipendium naar Claes Iversen

De nieuwe bridalcollectie is dan ook iets waarin de ontwerper een deel van de kapitaalinjectie van 50.000 euro wil steken. “Ik zou het graag willen uitbreiden, wellicht ook wel naar moeder van de bruid en eveningwear,” zo vertelt Iversen. De ontwerper geeft aan in de bridalcollectie een combinatie te hebben gemaakt van zijn kennis van couture en ready-to-wear [Iversens had zeven seizoenen lang een ready-to-wear merk II by Claes Iversen, red.]. In 2018 gaf de ontwerper in een interview met FashionUnited al aan graag een formule te willen vinden voor RTW en hij geeft nu desgevraagd aan dat hij blij is dat hij met de bridalcollectie een soort stap terug maakt naar RTW. “Maar dan net anders. Ik vind dit een mooie manier hoe couture en ready-to-wear elkaar tegenkomen.

Naast de investering in bridalwear, wil wil de ontwerper een deel van het geld apart houden, zodat hij altijd van een zekere vrijheid kan genieten. “Dat is ook de intentie van de geldprijs van het stipendium, om creativiteit te stimuleren. Ik wil graag dat dit mij het gevoel geeft dat ik ergens ruimte krijg om creatief niet te kort te komen. Dat ik juist kan zeggen dat ik dit kledingstuk wil toevoegen, omdat het belangrijk is voor de artistieke uitspraak, en geen concessies hoef te doen,” aldus Iversen.

Als derde noemt de modevormgever ook zijn stap naar interieur, waar hij in de toekomst nog meer mee bezig zal zijn. “Ik vind dat iets toevoegen en het maakt mijn werk breder en plezieriger. Ik kan mijn visie veel breder inzetten.”

Beeld: SS18 Claes Iversen / Team Peter Stigter

Over Claes Iversen

Claes Iversen is een van oorsprong Deense ontwerper die al geruime tijd in Nederland woont en werkt. Iversen studeerde aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag en aan de Artez School of Arts. In zijn carrière won hij de BLVD Modeprijs in 2005, greep hij in 2006 net mis bij de Frans Molenaar Couture Prijs, werd hij genomineerd voor de Lâncome Colour design Award in 2007 en werd hij door Marie Claire uitgeroepen tot Beste Nationale ontwerper in 2008. In 2015 werd hij uitgeroepen tot Best Dutch Fashion Creative bij de Marie Claire Prix de la Mode en werd hij in 2016 door het platform Amayzine uitgeroepen tot Creative of the Year. Iversen heeft zijn studio in Amsterdam waar hij naast couture ook werkt aan schilderijen en interieur-items.

Over Mode Stipendium

Het Mode Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat sinds 2011 dankzij de gift van een mecenas die anoniem wil blijven, maar die de Nederlandse mode een warm hart toedraagt. De prijs is bedoeld voor gevestigde ontwerpers die minimaal vijftien collecties hebben gemaakt. Het stipendium moet hen in staat stellen zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Het is in Nederland de grootste geldprijs in de mode.