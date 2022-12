Clara Magnanini nieuwe communicatie directeur Marcolin

De Italiaanse brillengigant, Marcolin Group, stelt Clara Magnanini aan als nieuwe communicatie directeur. Magnanini vervult direct deze functie, dat meldt de brillengigant in een persbericht.

Magnanini raporteert in deze functie direct aan Fabrizio Curci, de CEO en algemeen directeur bij Marcolin Group, en neemt de leiding over de nieuwe communicatieafdeling. Daarnaast is Magnanini verantwoordelijk voor de bedrijfscommunicatie marketing en digitale communicatie, en evenementen. Verder zal de nieuwe communicatie directeur de ESG-activiteiten van de groep beheren.

Magnanini heeft al ervaring in de communicatiewereld. In 2003 werkte ze bij de communicatieafdeling van Maserati, waarna ze in 2007 als PR-manager voor Italië en Zuid-Europa begon bij Automobili Lamborghini. In 2016 zette ze haar carrière bij Lamborghini voort als eindverantwoordelijke voor de wereldwijde merk- en bedrijfscommunicatie.

Marcolin is een van de wereldleidende bedrijven in de brillenbranche. Het bedrijf heeft merken als Tom Ford, Guess, Adidas Sport, Adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, Omega, Swarovski etc. in het portfolio. Daarnaast heeft de brillengroep ook diverse huismerken: Web Eyewear, Marcolin en Viva. Marcolin verkoopt haar producten in meer dan 125 landen.