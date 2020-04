Clare Waight Keller en Givenchy beëindigen samenwerking

Modeontwerper Clare Waight Keller en Givenchy nemen na drie jaar afscheid van elkaar. Het modehuis maakt dit bekend op Instagram. Een opvolger is nog niet aangekondigd.

Clare Waight Keller sloot zich in mei 2017 aan bij het Franse modehuis. In haar tijd bij Givenchy was ze onder andere verantwoordelijk voor een van de trouwjurken voor Meghan Markle. Ook introduceerde ze de eerste mannenmode couture lijn voor het merk dat zich tot op dat moment focuste op dames couture. “We danken Clare Waight Keller voor haar creatieve leiding en haar bijdrage aan ons meest recente hoofdstuk,” aldus het modehuis op Instagram.

“Dankzij haar creatieve leiding en de samenwerking met de ateliers en de teams is het modehuis weer in contact geraakt met de waarden waarmee Hubert de Givenchy het merk heeft opgericht. Ik wens Clare het allerbeste voor de toekomst,” aldus Sidney Toledano, CEO van LVMH, in het Instagrambericht.

Givenchy neemt afscheid van creatief directeur Clare Waight Keller

Ook Waight Keller gebruikt Instagram om haar vertrek aan te kondigen. “Als de eerste vrouwelijke creatief directeur van dit legendarische modehuis, ben ik vereerd dat ik deze kans heb gekregen om te werken met het erfgoed en dit opnieuw tot leven te brengen.” Ze bedankt de mensen achter de schermen bij het merk die het voor haar mogelijk hebben gemaakt haar visie tot leven te brengen. Waight Keller gaat nog niet veel verder in op haar vervolgstap, ze zegt alleen dit: “Ik zie ernaar uit aan een volgende episode te beginnen. Liefde en creativiteit blijft het hart van alles wat ik doe en wie ik ben, naast het geloof in goedheid en de moed om trouw te zijn aan jouw kunst.”

Clare Waight Keller heeft al meerder modehuizen op haar CV staan. Voor haar functie bij Givenchy werkte ze zes jaar bij Chloe en daarvoor weer zes jaar bij Pringle of Scotland als creatief directeur. Ze vervulde in haar carrière ook andere functies bij Gucci, Ralph Lauren en Calvin Klein.

Beeld: Lucas Barioulet / AFP