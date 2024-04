CMO Hunkemöller verlaat bedrijf

Hunkemöller’s Chief Marketing and Communications Officer, Alexandra Legro, verlaat het bedrijf, zo maakt ze bekend op haar LinkedIn-pagina. De CMO werkte zo’n tien jaar voor het Nederlandse lingeriemerk.

Legro gaat nieuwe dromen achterna, zo schrijft ze, die ze in vervulling wil laten gaan bij discountketen Action. Wat voor functie ze daar zal vervullen, wordt niet benoemd.

“Het voelt alsof Hunkemöller gisteren nog een retailer met grote dromen was. Nu, vandaag de dag, is Hunkemöller veranderd in een doelgerichte krachtpatser met een groot potentieel voor de toekomst. Samen hebben we laten zien dat het niet alleen gaat om het verkopen van producten - het gaat om het staan voor iets groters. De reis is inspirerend, leuk en lonend geweest en ik ben trots op al het werk dat we hebben verzet om zover te komen. Samen hebben we bewezen dat als we elkaar een hart onder de riem steken, er geen grenzen zijn aan wat we kunnen bereiken.”