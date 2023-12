Co-CEO van Mister Spex SE stopt na twaalf jaar

Het Duitse opticien-bedrijf Mister Spex SE neemt dit jaar afscheid van een co-CEO. Na een dienstverband van twaalf jaar laat Mirko Caspar in een persbericht weten op 31 december 2023 het bedrijf te verlaten. In de tussentijd zal hij ‘het bedrijf ondersteunen om een goede overdracht te garanderen,’ aldus het persbericht.

Gedurende zijn twaalf jaar bij Mister Spex SE heeft Mirko Caspar bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Volgens het persbericht stegen de inkomsten van Mister Spex SE van tien miljoen op het moment dat de co-CEO startte naar meer dan tweehonderd miljoen vorig jaar. Mirko Caspar blikt terug op zijn tijd in dienst: "In de afgelopen twaalf jaar in het bestuur van Mister Spex SE, waarvan drie jaar als beursgenoteerd bedrijf, hebben we meer dan zeventig winkels geopend en ons assortiment laten groeien tot een portfolio van meer dan honderddertig brillenmerken.”

Mirko Caspar vertelt in het persbericht dat het tijd is om de volgende stap te zetten. Hij noemt zijn tijd bij de opticienketen “veeleisend” en "lonend". Ook dankt hij alle medewerkers en de oprichter. “Ik wil alle Spexies en in het bijzonder Dirk Graber bedanken voor hun moed en passie door de jaren heen om iets nieuws op te bouwen en voor de mogelijkheid om het samen op te bouwen.”

Dirk Graber, Co-CEO en oprichter van Mister Spex SE bedankt Mirko Caspar. Ook laat hij weten dat hij het bedrijf in goede handen en in een goede marktpositie achterlaat. "Met Mirko is Mister Spex erin geslaagd naamsbekendheid te vergroten tot meer dan 70 procent in zijn kernmarkten. Samen hebben we een sterk leiderschapsteam opgebouwd en ik ben er trots op dat we nu de toonaangevende digitaal gedreven omnichannel opticien in Duitsland zijn. Dit werk gaat door. We danken Mirko van harte voor zijn leiderschap en bijdrage aan ons bedrijf."

Mister Spex SE is in 2007 opgericht in Duitsland. Oprichter en Co-CEO Dirk Graber en CFO Stephan Schulz-Gohritz zullen de extra verantwoordelijkheden op zich nemen na het vertrek van Mirko Caspar.