Comma-baas verlaat S.Oliver Group

Sonja Balodis, de huidige Managing Director van het merk Comma, verlaat de S. Oliver Group. Balodis en de in Duitse kledinggroep gaan eind dit jaar hun eigen weg, zo kondigde de S. Oliver Group vrijdag aan. Ze verlaat Comma "om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan".

Balodis stond sinds mei aan het hoofd van het merk. Daarvoor werkte ze ongeveer anderhalf jaar als Chief Product Officer van de S. Oliver Group. Eerder was ze Managing Director van kledinggroep Marc Cain. Dit is niet de eerste keer dat Balodis afscheid neemt van Comma. Voor Marc Cain zat ze al meer dan 13 jaar in de CEO-stoel van het damesmodemerk.

"Ik ben dankbaar voor de geweldige tijd en de vele waardevolle ervaringen die ik hier heb opgedaan. Het was een plezier om met zoveel getalenteerde en betrokken mensen te werken", aldus Balodis. "Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die voor me liggen en zal altijd met warme gevoelens terugdenken aan mijn tijd hier."

De S. Oliver Group herstructureert nu het Comma-team. Linus Holzmann neemt de rol van Brand Director over en zal de “ingeslagen koers met het team” voortzetten, aldus Rottendorf. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor de afdelingen marketing, sales en product.

Volgens zijn eigen verklaringen op het carrièrenetwerk LinkedIn trad Holzmann eind 2017 in dienst bij de S. Oliver Group als trainee en bekleedde na het afronden van een duale opleiding diverse functies binnen de groep.

Linus Holzmann Credits: S. Oliver Group

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.DE en is vertaald en bewerkt naar het Nederlands.