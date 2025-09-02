Condé Nast benoemt Chloe Malle tot hoofdredacteur Vogue US

Mediabedrijf Condé Nast heeft bevestigd dat Chloe Malle de creatieve en redactionele leiding van Vogue US op zich zal nemen. Zij volgt Anna Wintour op, die in juni aftrad.

Condé Nast meldt dat Malle, sinds 2023 redacteur van Vogue.com en verantwoordelijk voor alle digitale content, per direct haar nieuwe functie bekleedt. Ze treedt toe tot het leiderschapsteam van tien hoofdredacteuren wereldwijd en rapporteert aan Wintour.

Wintour, chief content officer bij Condé Nast en global editorial director van Vogue: “Warmte, plezier, ervaring en een scherpe visie zijn de pijlers voor Vogue’s toekomstige succes. In een tijd van verandering, zowel binnen als buiten de mode-industrie, moet Vogue de standaard blijven zetten én grenzen verleggen.

“Chloe heeft bewezen de balans te kunnen vinden tussen de lange, unieke geschiedenis van American Vogue en de toekomst aan de frontlinie van het nieuwe. Ik kijk ernaar uit om met haar te blijven samenwerken, als haar mentor maar ook als haar leerling, terwijl zij ons en ons publiek naar nieuwe hoogten leidt.”

Malle werkt sinds 2011 bij Vogue. Onder haar leiding is het directe verkeer naar Vogue.com verdubbeld en is er een groei met dubbele cijfers in alle belangrijke statistieken, waaronder unieke bezoekers, bezoekduur en contentproductie, rondom belangrijke evenementen zoals het Met Gala en Vogue World. Het aantal unieke bezoekers per maand bedraagt nu gemiddeld 14,5 miljoen.

Malle begon als social editor bij het magazine, verantwoordelijk voor alle huwelijks- en society-verslaggeving. Ze heeft ook de redactionele uitbreiding van Vogue geleid, nieuwe nieuwsbrieven onder redactie gelanceerd, succesvolle jaarlijkse evenementen en de Vogue Vintage Guide geïntroduceerd. Ze heeft Vogue Weddings naar een aparte homepage-sectie getild, de contentproductie met 30 procent verhoogd en een recordaantal interacties gegenereerd.

Sinds 2022 is Malle ook co-host van ‘The Run-Through’, de wekelijkse mode- en cultuurpodcast van Vogue.

Malle over haar nieuwe rol: “Ik heb mijn hele carrière bij Vogue doorgebracht, in functies op elk platform - van print tot digitaal, audio tot video, evenementen en sociale media. Ik hou van Vogue, van de content die we maken en van de redacteuren. Vogue heeft mij gevormd, nu ben ik enthousiast over de mogelijkheid om Vogue te vormen. Ik kijk ernaar uit om me nog meer te verdiepen in print, video en evenementen - en zo de cross-platform veelzijdigheid te bevorderen waar ons publiek naar verlangt.

“Mode en media evolueren razendsnel, en ik ben enorm blij en vol ontzag om daar deel van uit te maken. Ik voel me ook ongelooflijk gelukkig dat ik Anna nog steeds als mentor in de buurt heb.”