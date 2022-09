COO en CFO Burberry stapt op

Julie Brown, chief operating officer en chief financial officer bij Burberry, gaat het Britse modehuis verlaten. Ze zal na 1 april 2023 opstappen, zo maakt Burberry Group Plc bekend in een persbericht.

Brown werkte ruim zes jaar bij Burberry. Ze verlaat het bedrijf om ‘een andere kans buiten de luxe industrie na te jagen’, aldus het persbericht. De zoektocht naar een opvolger voor Brown is gestart, zo maakt Burberry bekend.

“Het is een eer geweest om Burberry’s chief operating officer en chief financial officer te zijn. Als een groep hebben we ons merk en bedrijf versterkt en een toonaangevende positie ingenomen op het gebied van duurzaamheid. Ik ben specifiek trots op het werk dat we hebben gedaan om Burberry door de pandemie te leiden, maar onze waarden vast te houden en verandering aan te brengen in financiën, IT, Burberry business services en verantwoordelijkheid,” aldus Julie Brown in het persbericht.