COO van Saks Fifth Avenue verlaat het bedrijf

Saks Fifth Avenue neemt afscheid van zijn Chief Operating Officer (COO) RJ Cilley. Dit kondigt Cilley aan in een LinkedIn-bericht. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als CEO van Voomi, een Amerikaanse e-commerce retailer.

De voormalige COO van Saks vertrekt na 12 jaar bij Hudson's Bay Company (HBC), het moederbedrijf van Saks, waar hij als senior analist begon. In 2018 werd Cilley Chief Digital Officer voor HBC, waar hij toezicht hield op het retailportfolio van het bedrijf, waartoe ook Saks Off Fifth en Hudson's Bay behoren. In 2021 nam hij de rol van COO voor Saks Fifth Avenue op zich.

Cilley's vertrek lijkt los te staan van het nieuws van vorige week - dat HBC een deal van 2,65 miljard dollar (2,4 miljard euro) heeft gesloten om de Neiman Marcus Group over te nemen. De overname moet eerst goedgekeurd worden door de Federal Trade Commission, maar na groen licht zal HBC de warenhuizen Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman combineren in één groep, genaamd Saks Global. In het bericht op LinkedIn schrijft Cilley dat hij ernaar uitkijkt om "vanaf de zijlijn" Saks Global te steunen.