Couturier Philippe Venet (91) overleden

Frans couturier Philippe Venet is op 91-jarige leeftijd overleden, zo maakt de Fédération de la Haute Couture et de la Mode bekend in een persbericht.

Venet begon op veertienjarige leeftijd als een leerling bij een couturehuis in Parijs. In 1950 maakte hij de stap naar Elsa Schiaparelli waar hij Hubert de Givenchy ontmoette. Al snel maakte hij in 1953 de overstap naar het modehuis van Givenchy waar hij ‘master tailor’ werd.

Venet opende in 1962 zijn eigen modehuis en werd bekend om zijn getailleerde jassen gebaseerd op geometrische silhouetten en natuurlijke lijnen. Denk bijvoorbeeld aan ze triangel-vormige kite jassen en de oversized capes met dolman mouwen. Ondanks dat zijn modehuis startte als couture, ontwikkelde Venet later ook ready-to-wear, mannenmode, parfums en accessoires.