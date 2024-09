‘Creatief directeur Benetton vertrekt’

Italiaans bedrijf Benetton Group verliest de creatief directeur. Dit melden diverse media op basis van een persbericht. Creatief directeur Andrea Incontri vertrekt na twee jaar bij het merk Benetton.

Een opvolger voor Incontri is er niet. Het ontwerpen van collecties zal nu overgenomen worden door het interne team.

Benetton Group gaat door grote veranderingen heen. CEO Massimo Renon vertrok in juni nadat Benetton-telg Luciano in een interview claimde dat bij Benetton sprake was van mismanagement. Incontri was aangesteld door Renon.

Hoewel er nog geen vervanger is voor Incontri, is er wel al een nieuwe CEO. Claudio Sforza is recent aangekondigd als de nieuwe topman van het bedrijf.