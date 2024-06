Creatief directeur Coach krijgt Britse eretitel

Stuart Vevers heeft de eretitel Officer of the most excellent order of the British empire gekregen. Vevers is de creatief directeur van Amerikaans merk Coach, maar is van Britse oorsprong.

Vevers krijgt de eretitel vanwege zijn inzet voor de mode-industrie en ‘UK/US creatieve relaties’, zo blijkt op de Instagram-pagina van Vevers. De topman is de eerste creatief directeur van een Amerikaans merk die de specifieke titel van Officer of the most excellent order of the British empire krijgt. Vevers zal op een later moment zijn titel officieel in ontvangst nemen.

"Ik ben vereerd om deze prijs van Koning Karel te ontvangen," aldus Vevers in zijn bericht. "De connectie tussen mijn thuisland, geadopteerde land en creatieve bezigheden brengt alles waar ik voor gewerkt heb - en wat belangrijk is in mijn leven - samen."