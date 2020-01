Creatief directeur Courrèges vertrek na krap twee jaar

Yolanda Zobel vertrekt bij Frans modehuis Courrèges. Dit meldt WWD op basis van een exclusief statement. Het is krap twee jaar nadat Zobel de functie van creatief directeur op zich nam.

Zobel nam in februari 2018 de taak op zich. Het statement, in handen van WWD, meldt dat de beslissing gezamenlijk werd gemaakt. Zobel zou willen focussen op andere creatieve projecten. De laatste collectie van de hand van de creatief directeur wordt in aan het einde van januari gepresenteerd.

Zobel werkte voor haar aanstelling bij Courrèges bij onder andere Jil Sander, Acne Studios en Chloé. Een opvolger voor Zobel is nog niet bekend gemaakt en ook de vervolgstappen van de creatief directeur zijn nog niet bekend.