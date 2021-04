‘Creatief directeur Felipe Oliveira Baptista vertrekt bij Kenzo’

Felipe Oliveira Baptista vertrekt als creatief directeur bij Kenzo, zo meldt WWD op basis van een statement van Oliveira Baptista. LVMH, het moederbedrijf van Kenzo, heeft het nieuws nog niet bevestigt. Op 30 juni loopt het contract van de ontwerper bij Kenzo af, aldus WWD.

“Het is een eer geweest om dit fantastische modehuis en het erfgoed van de oprichter Kenzo Takada te dienen,” aldus de ontwerper in het statement in handen van WWD. “Ik wil mijn teams bedanken voor hun talent en toewijding.” Een opvolger wordt waarschijnlijk op korte termijn aangekondigd en WWD verwacht dat het merk een nieuwe richting op zal gaan.

Oliveira Baptista sloot zich in 2019 aan bij Kenzo en verving ontwerpersduo Humberto Leon en Carol Lim. Daarvoor was hij acht jaar de creatief directeur van Lacoste. De vervolgstappen van de ontwerper zijn nog onbekend. Hij richtte in 2003 zijn gelijknamige label op met zijn partner Séverine Oliveira Baptista, maar dat merk staat sinds 2014 on hold.

Beeld: Bertrand Guay / AFP