Creatief directeur Kate Spade stapt op

Nicola Glass, de creatief directeur van Kate Spade, stapt op bij het bedrijf. Glass vertrekt per 1 april 2021, zo blijkt uit een statement van moederbedrijf Tapestry, Inc.

Het vertrek van Glass komt als gevolg van een verandering binnen Kate Spade. Het bedrijf bouwt namelijk een nieuwe structuur voor de creatieve organisatie. Deze nieuwe structuur moet helpen de focus te verscherpen op de consument, innovatie en samenwerking. Twee nieuwe rollen zijn gemaakt: Senior Vice President Brand Concept & Strategy en Head of Product Design.

De start voor een Head of Product Design, de vervangende functie voor de creatief directeur, is al wel begonnen, zo is te lezen in een persbericht van Tapestry, Inc. Onder deze functie valt het leiden van het ontwerpen van alle categorieën waaronder handtassen, accessoires, ready-to-wear, sieraden, schoenen en gelicenseerde categorieën.

Glass sloot zich eind 2017 aan bij Kate Spade. Voor haar werk bij het modehuis was ze ontwerper bij Michael Kors en Gucci.