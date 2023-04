‘Creatief directeur Lanvin vertrekt na vier jaar’

Bruno Sialelli, de creatief directeur van Frans modehuis Lanvin, vertrekt naar verluidt bij het bedrijf. Het nieuws wordt gemeld door WWD op basis van een statement van het luxe modehuis. FashionUnited heeft contact gezocht met Lanvin voor bevestiging van het nieuws.

WWD meldt dat de creatieve leiding van Lanvin overgenomen zal worden door ‘Lanvin Lab’. Onder dit concept worden internationale talenten uitgenodigd voor ‘creatieve partnerschappen’. De eerste gastontwerper zou één dezer weken onthuld moeten worden.

Sialelli werd in januari 2019 aangekondigd als de nieuwe creatief directeur van Lanvin. Zijn aanstelling kwam kort nadat Lanvin werd overgenomen door Chinees conglomeraat Fosun International. Sialelli werd op dat moment de vierde creatief directeur van het merk in vier jaar tijd. Hij volgde Olivier Lapidus op die al na acht maanden bij het merk stopte. Fosun International hoopte met de benoeming van Sialelli ‘een centrale nieuwe richting’ in te gaan met Lanvin, aldus het statement destijds.

In februari van 2019 debuteerde Sialelli voor Lanvin. Vanaf de eerste look was duidelijk dat de ontwerper zich als doel had gesteld de codes van het historische modehuis te herschrijven. Hij presenteerde voornamelijk looks voor overdag. Van een gebreide twin-set, tot een gemêleerde ruitjesponcho en een tuniekjas met zeemanskracht.

Voordat de ontwerper zich aansloot bij Lanvin was hij werkzaam bij Loewe, Paco Rabanne, Balenciaga en Acne Studios.