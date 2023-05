Creatief directeur Lululemon overleden

Phil Dickinson, de creatief directeur van Lululemon Athletica is overleden, zo schrijven diverse media, waaronder FashionNetwork. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend.

“We zijn kapot van het verlies van onze collega en vriend, Phil Dickinson”, meldde Calvin McDonald, CEO van Lululemon, in een verklaring volgens FashionNetwork. “Phil was een visionair en inspirerend leider die herinnerd wordt als een positieve schakel binnen de teams van het bedrijf. We zullen zijn familie steunen in deze moeilijke tijd en vragen anderen om samen met ons hun privacy te respecteren.”

Dickinson zat bij diverse bedrijven en afdelingen op de stoel als creatief directeur. Zo was hij in 2007 werkzaam als global creative director of football en in 2010 als global creative director of Nike sportswear. Nadat hij negen jaar aan de slag ging voor kledingmerk Superdry, vervolgde hij zijn carrière bij Lululemon. Wie Dickinson op zal volgen, is nog niet bekend.