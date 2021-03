Creatief directeur Margherita Missoni verlaat Missoni M

Margherita Maccapani Missoni stopt na drie jaar als creatief directeur bij Missoni M. Dat vertelt de CEO van het merk, Livio Prioli, in een interview met WWD. Het bedrijf wordt intern geherstructureerd om de coronapandemie het hoofd te kunnen bieden, zo is op WWD te lezen. Margherita Missoni zou er zelf voor gekozen hebben om te vertrekken.

Uit het interview blijkt dat de toekomst van Missoni M momenteel niet helemaal zeker kan worden gesteld; het bedrijf heeft geleden onder de veranderende consumptiepatronen tijdens de coronacrisis. De interne herorganisatie is ‘een reactie op de vermindering van en veranderingen in de consumentenuitgaven in mode als gevolg van de pandemie’ aldus Prioli. Het doel van de reorganisatie is om ‘de natuurlijke synergie en de kwalitatief sterke van het collectieontwerp te verbeteren’.

‘In het kader van deze verandering heeft Margherita Maccapani Missoni besloten om haar professionele samenwerking wegens persoonlijke redenen niet te verlengen’, zo stelt Prioli. Volgens de CEO zal dat Margherita Missoni ‘er niet van weerhouden dicht bij het bedrijf te blijven’. Niet alleen is Margherita Missoni door familiebanden aan het bedrijf verbonden (haar moeder is Angela Missoni, president en creatief directeur bij Missoni), maar ook blijft ze aandeelhouder.

Wie de nieuwe creatief directeur van het label zal worden, is nog niet bekend. Deze zomer zal volgens Prioli de toekomst van Missoni M onder de loep worden genomen.

Verschuivingen binnen familiebedrijf Missoni

Er is nog meer geschoven binnen Missoni. Giacomo en Ottavio Missoni, neefjes van Margherita Missoni, zijn benoemd tot respectievelijk CEO van Missoni USA en duurzaamheidsverantwoordelijke.

Missoni is een Italiaans luxemerk en familiebedrijf, opgericht in 1953 door wijlen Ottavio Missoni en zijn vrouw Rosita Missoni. In 1998 werd Missoni M in het leven geroepen, een toegankelijker en meer casual lijn met een jongere doelgroep. Het merk heeft momenteel zo’n duizend verkooppunten wereldwijd.