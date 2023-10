Creatief directeur Nicola Brognano vertrekt bij Blumarine

Na vier jaar bij Blumarine stapt creatief directeur Nicola Brognano op bij het merk. De twee gaan op goede voet uit elkaar, zo blijkt uit het persbericht.

Brognano sloot zich in 2019 aan bij Blumarine. Onder zijn creatieve leiding werd een sterke Y2K-esthetiek geïntroduceerd bij het Italiaanse merk dat bekendstaat om het vrouwelijke, romantische gevoel.

De vervolgstappen van Brognano zijn op dit moment onduidelijk. De ontwerper lanceerde in 2016 zijn eigen, gelijknamige, merk. Deze werd echter op pauze gezet toen Brognano de functie bij Blumarine op zich nam. Er is dus een kans dat de ontwerper zijn eigen label weer nieuw leven in blaast.

Brognano heeft daarnaast ook eerder ervaring op gedaan bij zowel Giambattista Valli als Dolce & Gabbana.