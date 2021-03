‘Creatief directeur Paul Andrew vertrekt bij Salvatore Ferragamo’

Paul Andrew, ontwerper en creatief directeur bij Salvatore Ferragamo, zal het Italiaanse merk verlaten. Dit meldt Business of Fashion op basis van bronnen. Salvatore Ferragamo S.p.A. meldde dinsdag dat diverse veranderingen aan de top plaatsvinden, waaronder de vervanging van meerdere directieleden.

Business of Fashion meldt dat Andrew de komende weken zal vertrekken bij Salvatore Ferragamo. Een vervanger wordt hoogstwaarschijnlijk niet aangesteld. Andrew maakt nog wel de pre-spring 2022 collectie af waar hij op dit moment aan werkt, aldus een bron tegen Business of Fashion. Bevestiging vanuit Salvatore Ferragamo over het vertrek van de ontwerper is er nog niet.

Andrew sloot zich in 2016 aan bij Salvatore Ferragamo als ontwerper van de dames schoenenlijn. In 2017 kreeg Andrew promotie en ging hij ook de ready-to-wear lijn van het Italiaanse merk ontwerpen.