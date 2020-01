Creatief directeur Tiger of Sweden vertrekt

Christoffer Lundman stopt als creatief directeur van Tiger of Sweden. Dit maakt het bedrijf bekend aan WWD. Het vertrek van Lundman is gezamenlijk besloten.

Tiger of Sweden is op zoek naar een vervanger voor Lundman, zijn laatste collectie was namelijk die van herfst 2020. Lundman heeft geholpen het merk een premium positionering te geven, zo meldt ook CEO van Tiger of Sweden Linda Dauriz tegen WWD. Het is dan ook de bedoeling dat deze positionering verder wordt uitgebreid de komende jaren.

Lundman was voor zijn positie bij Tiger of Sweden design director bij Burberry, head of menswear bij Acne Studios en senior designer van de sportcollecties van Tom Ford. Lundman was ruim twee jaar werkzaam bij Tiger of Sweden.