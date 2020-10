‘Creatief directeur van Belgisch tassenmerk Delvaux stapt op’

Christina Zeller, creatief directeur van Delvaux, is bij het Belgische modemerk opgestapt. Dit meldt WWD op basis van bevestiging van het merk.

Een vervanger voor Zeller is nog niet gevonden. Tot die tijd zal de creatieve studio de collecties overzien. Zeller werkte drie jaar als creatief directeur bij het Belgische tassenmerk. Ze vertrekt vanwege persoonlijke redenen, aldus WWD. Wanneer de creatief directeur vertrekt is nog onduidelijk, zo blijkt uit het bericht. Zeller zal namelijk nog in ‘beperkte vorm’ voor het merk blijven werken tot het einde van het jaar.

Delvaux is in 1829 opgericht en behoort inmiddels tot een van de luxueuze lederwarenbedrijven ter wereld. Lange tijd was het bedrijf alleen actief in België, maar het bedrijf ging in 2014 ook fysiek met de winkels de grens over. Het merk heeft inmiddels winkels in Europa en in de Verenigde Staten.