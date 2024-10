Creatief directeur-wissel bij Missoni: Filippo Grazioli vertrekt, Alberto Caliri neemt over

Het Italiaanse luxe modehuis Missoni neemt afscheid van zijn creatief directeur Filippo Grazioli. Hij werd in 2022 aangesteld. Zijn laatste collectie voor het modehuis werd op 20 september gepresenteerd tijdens Milan Fashion Week. Missoni maakt meteen een opvolger bekend: Alberto Caliri, meldt het modevakblad WWD.

In een interview met het vakblad bevestigt Livio Proli, de CEO van Missoni, dat Caliri de nieuwe creatief directeur wordt. Caliri kent het merk goed. Hij begon in 1998 als ontwerper bij het modehuis en volgde Angela Missoni op als interim-creatief directeur in mei 2021. Daarnaast ontwierp hij de lente- en herfstcollectie van 2022 voor het merk. Een jaar later stapte hij over naar de interieurcollectie van Missoni en werkte hij onder toezicht van medeoprichter Rosita Missoni.

Missoni is een familiebedrijf, opgericht in 1953 door Ottavio en Rosita. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn unieke stijl en genereert volgens zijn website 75 procent van zijn inkomsten uit internationale verkopen.