Creatief directeur Yuni Ahn verlaat Maison Kitsuné

Yuni Ahn, creatief directeur bij Maison Kitsuné, verlaat het bedrijf. Dit meldt het merk in een statement aan WWD. Ahn stond drie jaar aan het creatieve hoofd van het modehuis.

De beslissing om haar functie neer te leggen was wederzijds, aldus WWD op basis van het statement. “Nadat het internationale studio team significant is ontwikkeld onder leiding van Yuni Ahn, zal het ontwerpen van de komende collecties van het merk overgaan naar recente in-house ontwerpers die nog zullen worden aangekondigd. De nieuwe creatief directeur van Maison Kitsuné zal worden aangekondigd nadat de laatste collectie van Ahns hand gepresenteerd is.

Yuni Ahn werkte hiervoor bij Céline terwijl Phoebe Philo nog aan het hoofd stond. De vervolgstappen van Ahn zijn niet direct bekend.