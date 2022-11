Creatief directeuren van modemerken Khaite en Bode winnen CFDA award

Catherine Holstein, creatief directeur van modemerk Khaite, en Emily Adams Bode Aujla, creatief directeur van Bode, zijn de grote winnaars van de CFDA-awards. De ontwerpers namen de prijs voor ‘Womenswear designer of the year’ en ‘Menswear designer of the year’ mee naar huis, zo meldt WWD.

Elk jaar reikt de CFDA (Council of Fashion Designers of America) awards uit. Naast de prijzen voor beste damesmode ontwerper en mannenmode ontwerper, worden er ook prijzen uitgereikt aan opkomend talent, innovatie, maar ook voor ‘fashion icons’. De prijs voor ‘Emerging talent of the year’ ging naar Elena Velez. Raul Lopez nam de prijs voor ‘Accessory designer of the year’ mee naar huis, aldus WWD. Skims, het merk van Kim Kardashian, won de Innovation Award.

Dit jaar werden er ook prijzen uitgereikt aan Lenny Kravitz en Law Roach. Kravitz ontving de ‘Fashion Icon’ award en Roach won de Stylist Award die voor het eerst werd uitgereikt.