Cultuurfonds Mode Stipendium 2026 naar Hul le Kes: “Vreemde eend in de bijt”

Arnhems modebedrijf Hul le Kes is de ontvanger van het Cultuurfonds Mode Stipendium 2026. Oprichters Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer voegen zich in de rij van toonaangevende Nederlandse ontwerpers die de stimuleringsprijs al eerder hebben ontvangen. “We zijn enorm trots”, zo stralen de twee tijdens een interview.

Hoewel het voor de buitenwereld ongeveer een half jaar geheim is gebleven dat Hul le Kes het Cultuurfonds Mode Stipendium ontvangt, konden Kramer en Hullekes het team wel al eerder informeren. “Ze zijn allemaal heel blij. Echt apetrots.” Het duo vertelt dat de werknemers allemaal erg trots zijn op het werk dat ze doen en op het merk. Het stipendium is dus een mooie kroon op het werk.

De twee sturen niet alleen een modemerk aan in Nederland, maar ook het productie-atelier. In het atelier werken onder andere mensen met mentale problemen. “We willen laten zien dat er voor iedereen een plek is”, zo geeft Hullekes aan. In het atelier wordt alleen gewerkt met post consumer waste-stoffen waardoor elk item van Hul le Kes uniek is. Ter versterking hiervan krijgt elk product ook een paspoort met informatie over de samenstelling, door wie het is gemaakt en welk nummer het item in een reeks heeft. “We zijn prêt-à-porter met een couture-aanpak.”

Alternatief systeem

“Het is heel fijn dat we met het Cultuurfonds Mode Stipendium een podium krijgen voor onze werkwijze en natuurlijk de erkenning ervan”, zo vertelt Hullekes. “Het is veel meer dan kleding. Het is hoe we werken met mensen en de stoffen.” De twee zien zich wel als een vreemde eend in de bijt in het rijtje van ontvangers van het stipendium. “Op een positieve manier!” vullen ze lachend aan.

“Iedereen wordt geselecteerd op basis van diens artistieke waarde en is daarin ook heel goed. Sommigen lopen daarin nog binnen het huidige, reguliere systeem mee. Wij hebben een eigen, zelf opererend alternatief systeem geboden. We zijn daarin net een beetje anders”, zo verduidelijkt Kramer. “Het palet wordt hierdoor alleen maar rijker. We hopen dat we mensen inspireren”, aldus Hullekes.

De herwaardering van kleding staat tevens centraal bij het bedrijf. “Kleding krijgt tegenwoordig niet meer de waarde toegekend die het zou moeten krijgen. Mensen hebben vaak niet meer door waar het vandaan komt. Als we ze vertellen dat een kledingstuk door in totaal vijftien mensen in Nederland gemaakt wordt, dan word je raar aangekeken”, zo schetst Hullekes. De twee zien hoe het lineaire systeem zichzelf steeds vaster draait en dat de circulaire economie nog niet van de grond komt. “Het zijn nu vaak diverse lineaire systemen die aan elkaar worden geknoopt”, vertelt Kramer. “Deze prijs is een fijne aanmoediging om door te gaan met wat we doen.”

Ruimte voor creativiteit

Cultuurfonds Mode Stipendium is namelijk niet alleen een mooie eer, er is ook een geldbedrag van 50.000 euro aan verbonden bedoeld om de volgende stap voor de ontvanger te faciliteren. Desgevraagd vertellen Kramer en Hullekes dat het voor hen vooral zit in de ruimte voor creativiteit. “Door de opzet van ons bedrijf moeten we steeds het sociale, circulaire, creatieve en commerciële in balans houden. De afgelopen jaren hebben we juist gefocust op het sociale en circulaire. Nu krijgen we de ruimte voor meer creativiteit”, zegt Kramer. “Ik denk dat we met z’n allen heel veel behoefte hebben aan creativiteit om ons heen”, vult Hullekes aan. “Perfectie wordt nu zo nagestreefd dat ik juist een tegengeluid wil laten horen, als maker maar ook als drager van kleding.”

Met de blik op de toekomst geven de twee aan dat er nog wel wat dromen zijn. “We zouden het nog steeds erg leuk vinden om in het westen van het land een vast podium te geven aan het merk.” Het duo verduidelijkt dat het hier voornamelijk over een eigen winkel gaat. “We zijn aan het kijken hoe we zelfstandig meer eigen verkooppunten kunnen hebben. Dat is wel een droom zodat we de verkoop meer in eigen beheer kunnen hebben. Dan hebben we alles in eigen beheer, behalve natuurlijk wat de drager met onze kleding doet”, lacht Hullekes. Met eigen winkels wordt het ook makkelijker om het verhaal achter Hul le Kes te delen met de klanten en bezoekers. De winkels zijn tevens trefpunten voor de community van het merk dankzij de diverse evenementen die het organiseert.

Binnenkort breidt de collectie van Hul le Kes uit met de lijn ‘Monumentals’, items voor speciale gelegenheden, én Collectables, beperkte itemseries die allemaal genummerd zijn. “Hoe bijzonder is het als je een jas hebt waar er maar drie van zijn gemaakt.” Er is dus nog genoeg te doen voor de nieuwe ontvanger van het Mode Stipendium.

Over het Cultuurfonds Mode Stipendium

Het Cultuurfonds Mode Stipendium werd opgezet in 2011 door een anonieme mecenas bij het Cultuurfonds. De stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted van Noten. Het Cultuurfonds heeft de Dutch Fashion Foundation aangezocht als partner voor de uitvoering van het Cultuurfonds Mode Stipendium.

Eerdere winnaars van het Mode Stipendium zijn onder andere Claes Iversen, Jan Taminiau, Erik Frenken, Bas Kosters, Ronald van der Kemp, Iris van Herpen, Mohamed Benchellal, Camiel Fortgens, Maison the Faux en Duran Lantink.