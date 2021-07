‘Curatoren eisen 20,8 miljoen pond van mede-oprichter Ralph & Russo’

Het verhaal rondom Ralph & Russo blijkt nog niet klaar, ook al werd het bedrijf vorige week verkocht aan Retail Ecommerce Ventures. Curatoren zijn namelijk een rechtszaak gestart tegen mede-oprichter Tamara Ralph en eisen 20,8 miljoen pond, zo melden onder andere WWD en Business of Fashion.

Reden voor de rechtszaak? Ralph zou geld hebben overgeheveld vanuit het bedrijf, zou schuldig zijn aan financieel wanbeheer en zou contractbreuk hebben gepleegd door te proberen een concurrerend bedrijf op te zetten. Ralph heeft de claims al ontkend. Sinds de verkoop van het modehuis Ralph & Russo is ze niet meer betrokken bij het bedrijf.

De advocaat van de curatoren meldt in een statement, in handen van diverse media, dat duidelijk te zien is dat Ralph en Michael Russo (de andere oprichter, red.) het geld van het bedrijf behandelden als hun eigen geld. Ze zouden het geld hebben ingezet voor hun eigen voordeel. Dit gedrag was tot minstens december 2020 te zien, ‘een tijd waarin de fragiele financiële staat van het bedrijf extreem duidelijk moet zijn geweest’, aldus het statement.