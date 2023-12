Dag 2023, hallo 2024: Dit zijn de lessen en wensen van modeprofessionals Hajar L’Merrouni en Ella Broek

2024 komt nu wel heel dichtbij. Het is de tijd van het jaar waarin men nostalgisch wordt, terugblikt op het afgelopen jaar en al plannen maakt voor de volgende. FashionUnited vraagt modeprofessionals hoe zij 2023 hebben beleefd en wat ze verwachten van 2024.

Hajar L'Merrouni , oprichter van Maison Hijab

Maison Hijab focust, zoals de naam doet vermoeden, op de productie van hoge kwaliteit hijabs. Oprichter Hajar L’Merrouni focust zich op het creeren van hijabs die modern en modieus zijn met een duurzame inslag. Ook had Maison Hijab een pop-up in De Bijenkorf.

2023 ligt weer achter ons. Wat was je verwachting aan het begin van het jaar en is deze uitgekomen?

In 2023 hebben we met succes drie belangrijke doelen bereikt: de lancering van onze Podcast, een Pop-up in Marokko en het bewuster maken van vrouwen in hun koopgedrag. Ons doel was om vrouwen te inspireren, motiveren en empoweren via ons merk en een fysieke pop-up in het buitenland te realiseren.

Dit hebben we bereikt met de lancering van de podcastreeks "Maison Hijab - Hijab Empowerment" op YouTube en Spotify. De podcast is ontstaan omdat ik vaak persoonlijke vragen kreeg over mijn hijab "journey". De podcast heeft enorm veel vrouwen geïnspireerd en emotionele reacties opgeroepen. Het geeft me een geweldig gevoel om zoveel te kunnen betekenen voor vrouwen en onze community.

Daarnaast is ons tweede doel bereikt met de opening van een Maison Hijab-verkooppunt in de Socco Alto Mall in Tanger, Marokko. Vanwege het grote succes is wat begon als een pop-up is nu een vaste sales locatie in Marokko. Als trotse Marokkaan ben ik dankbaar voor het succes en de enthousiaste ontvangst van onze klanten in het land van mijn roots.

Verder zijn vrouwen door Maison Hijab en onze visie "buy better, waste less" veel bewuster gaan consumeren. Onze hijabs zijn iets duurder dan de gebruikelijke, maar bieden een ongeëvenaarde kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Dankzij deze ervaring zijn vrouwen volledig overtuigd. Maar liefst 90 procent van onze klanten zegt unaniem: "Ik heb nog nooit een hijab ervaren als deze, het voelt alsof ik niets op heb en de hijab gaat heel lang mee." Hierdoor zijn klanten nu bereid iets meer te betalen voor producten die langer meegaan en maken ze de bewuste keuze om iets minder te kopen in ruil daarvoor.

Voor het komende jaar streven we naar een nog grotere impact. We zetten de podcast voort, met al vier afleveringen klaar om uitgebracht te worden. Ons doel is om te blijven inspireren en te benadrukken dat de hijab een krachtige vorm van zelfexpressie is.

Wat neem je mee naar 2024 en wat laat je achter in 2023?

Alles van 2023, zowel de mooie als de uitdagende momenten neem ik mee. Ik geloof oprecht dat alles wat op je pad komt een doel heeft in je leven. De mooie momenten koester ik, terwijl ik van de moeilijke momenten leer en ze beschouw als waardevolle lessen. Spijt is voor mij geen optie; het zou zonde zijn van mijn tijd. In mijn geloof, als moslim, koester ik het besef dat Allah ons geeft wat we nodig hebben, zelfs als dat niet altijd is wat we willen. Dus ja, ik neem alles mee! Deze ervaringen hebben me gevormd en gebracht waar ik nu ben: rijker aan ervaring, wijzer, en sterker in mijn pad naar 2024.

Hajar L'Merrouni Credits: Via Maison Hijab / foto door Anouk Wirtz

Hoe zie je 2024 voor je?

Er staan allerlei leuke nieuwe projecten op de planning, inclusief de lancering van de nieuwe collectie en van nieuwe producten.

Ik wil proberen meer te genieten van het hele proces. We zijn voortdurend bezig met streven naar meer, beter en groter, en uiteindelijk besef je dat de reis veel langer is dan de tijd die je uiteindelijk op je bestemming doorbrengt. Het opbouwen van een merk vergt veel tijd; ik wil minder kritisch zijn voor mezelf en meer in het moment leven.

Heb je nog nieuwjaarswensen voor je mede-modeprofessionals? Of een nieuwjaarswens in het algemeen?

Mijn wens voor mede-modeprofessionals is dat we allemaal bewuster gaan consumeren en produceren, met een focus op duurzaamheid. Als bedrijf dragen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar mensen en naar onze mooie natuur. Laten we elkaar motiveren om beter- en minder te kopen voor een meer genietbare levensstijl.

Nieuwjaarswens? Ik heb een hele grote wens: dat de oorlog stopt en de Palestijnen in vrede en vrijheid kunnen leven in hun land.

Ella Broek, Tailors & Wearers

Stichting Tailors & Wearers verzamelt en ordent informatie over de Afro-Surinaamse klederdracht. Door deze informatie teogankelijk te maken wil de stichting een bijdrage leveren aan het behouden en verlevendigen van de Afro-Surinaamse klederdracht als culturele vormgeving. Tailors & Wearers won in 2023 een Dutch Design Award.

2023 ligt weer achter ons. Wat was je verwachting aan het begin van het jaar en is deze uitgekomen?

Onze verwachtingen die we hadden voor 2023 zijn allemaal uitgekomen: we wilden onze master cursus angisa vouwen beginnen, dat is gebeurd. We hoopten dat ons boek Goma Weri goed zou lopen, die is inmiddels bijna uitverkocht en we hoopten op iets meer structuur en consistentie in onze organisatie, ook daar zijn we in gegroeid. En toen wonnen we ineens de Dutch Design Awards! De tweede helft van 2023 is zo snel gegaan, deel één van de Du (Volksopera) werd uitgevoerd in september, we kregen een tijdelijke ruimte erbij in De Goot in het centrum van Rotterdam en we bereiden ons voor op onze plannen voor 2024 en voor daarna.

Wat neem je mee naar 2024 en wat laat je achter in 2023?

2023 heeft ons op vele vlakken een boost gegeven. We hebben in de voorgaande jaren heel bewust en zorgvuldig gebouwd aan ons platform. Samen met andere cultuurdeskundigen, makers, partners en vrijwilligers hebben we kennis en kunde verzameld en gepresenteerd. Door Goma Weri en de DDA bereiken we een steeds breder publiek. Ook kunnen we door onze ervaringen inmiddels veel meer gelaagdheid laten zien van de Afro-Surinaamse koto en angisa in verschillende vormen.

We nemen die ervaring mee en we zijn klaar om te gaan voor onze ambities voor de lange termijn, enige terughoudendheid die we daar eerder nog over hadden laten we achter in 2023.

De oprichters van Tailors & Wearers Credits: via Tailors & Wearers

Hoe zie je 2024 voor je?

We zijn een aantal wegen ingeslagen het afgelopen jaar, die gaan we verder uitbouwen. Het verstevigen en uitbreiden van onze organisatie en van ons educatieprogramma, kennisuitwisseling met andere makers en kunstenaars vooral van een jongere generatie, het realiseren van deel twee van de Du, een nieuw boek. Te veel om op te noemen, maar zo leuk allemaal!

En we gaan naar Suriname met het team in maart, heel fijn tijd door te brengen met onze partners daar en de samenwerking tussen Suriname en Nederland te verstevigen.

Heb je nog nieuwjaarswensen voor je mede-modeprofessionals? Of een nieuwjaarswens in het algemeen?

Hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. Het is een roerige tijd en we weten niet wat de toekomst ons brengt, investeer in je eigen ontwikkeling en kijk waar je een ander wellicht ook kan ondersteunen daarin. We hebben elkaar nodig, dichtbij huis of verder weg. Het klinkt misschien wat vroom, maar goed, het is tenslotte bijna kerst.